Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti

14.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:58
Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ülkesinde ilköğretim eğitimini gördüğü okulu yeniletti.

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ülkesinde ilköğretim eğitimini gördüğü okulu yeniletti.

Alınan bilgiye göre Diagne, başkent Dakar'daki HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile kardeşlerinin de ilköğretim döneminde eğitim gördüğü "HLM4 C/D" isimli okulun tadilatını üstlendi.

Okulda yuva seviyesinde 22, ilk ve orta öğretim seviyesinde 253, lise seviyesinde ise 500 olmak üzere toplamda 775 öğrenci eğitim görecek.

Yenileme işlemlerinin ardından aralarında çocukların da bulunduğu yerel halk, okulun duvarına Diagne'nin resmini çizerek sarı-kırmızılı futbolcuya teşekkürlerini iletti.

Tecrübeli futbolcu, yenilenen okulun ve duvarına çizilen resminin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

İlgili Haberler

Galatasaraylı Diagne: Senegal Milli Takımı için her zaman hazırım
Galatasaraylı Diagne: Senegal Milli Takımı için her zaman hazırım
Eski Galatasaraylı'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı?
Eski Galatasaraylı'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı?
Eski Galatasaraylı Yaser Yıldız kadro dışı kaldı: Yemekleri beğenmeyip dedikodu yapıyor
Eski Galatasaraylı Yaser Yıldız kadro dışı kaldı: Yemekleri beğenmeyip dedikodu yapıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Defne Samyeli Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Kylian Mbappe Sergen Yalçın Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti - Dakar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:01:39. #1.15#
title