: Galatasaray Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

16.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:36

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, Yukatel Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi Galatasaray Yukatel Denizlispor ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Denizlispor maçı bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray Yukatel Denizlispor hangi kanalda, Galatasaray Yukatel Denizlispor şifresiz mi gibi soruların yanıtları merak edildi. Galatasaray Denizlispor maçı bilet fiyatları ne kadar? Gibi soruların yanıtları arandı.

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Yukatel Denizlispor maçı 19 Ocak 2020 Pazar Saat 16:00

GALATASARAY YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Denizlispor maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray Yukatel Denizlispor maçı hakemi: Yaşar Kemal Uğurlu

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

ERDİNÇ SEZERTAM(1. Yardımcı Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA İLKER COŞKUN(Dördüncü Hakem)

BAHATTİN ŞİMŞEK(VAR)

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

PFDK kararıyla; 28.12.2019 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş. - Antalyaspor A.Ş. karşılaşmasında KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 207 blokta yer alan seyircilerin bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.

Bilet fiyatları:

1. Kategori - 650,00 ?

2. Kategori - 550,00 ?

3. Kategori - 500,00 ?

4. Kategori - 500,00 ?

5. Kategori - 400,00 ?

6. Kategori - 350,00 ?

7. Kategori - 300,00 ?

8. Kategori - 200,00 ?

9. Kategori - 150,00 ?

10. Kategori - 110,00 ?

11. Kategori - 100,00 ?

Misafir - 100,00 ?

Haber Videosu