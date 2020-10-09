Galatasaray ve Fenerbahçe, loca satışları için ortak hareket etme kararı aldı
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Galatasaray ve Fenerbahçe, loca satışları için ortak hareket etme kararı aldı

09.10.2020 09:05 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:24

Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.

Pandemi nedeniyle Mart ayından bu yana spor müsabakaları seyircisiz şekilde oynanırken, Türkiye'nin iki büyük kulübü çözüm üretmek adına el ele verdi.

Hatırlanacağı üzere tüm Süper Lig kulüpleri, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sunduğu "En azından stadyumlardaki localar açılsın ve böylelikle sıcak para girişi sağlansın" görüşünü desteklemişti. İki kulüp, maçların tedbirli ve sınırlı sayıda taraftara açılması için önlem alırken, localarda seyircilerini ağırlamak adına da somut adımlar attı.

STATTA HER LOCA ARASINA BÖLME

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nın localarını yeni normal düzene uyacak şekilde dizayn etti. Sarı lacivertli kulüp, teması azaltmak ve sosyal mesafe tedbirini sağlamak adına stattaki localarını cam bölmelerle ayırdı. Localar ile tribünler bu doğrultuda izole edildi, hijyen açısından aralara geniş ve uzun camlar çekildi. Ayrıca tüm localar arasına da bu bölmelerden koyuldu. Bununla birlikte her locada özel maskeler ve dezenfektan noktaları hazırlandı.

F.BAHÇE VE G.SARAY GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe yönetimi Ülker Stadı'nda hayata geçirdiği yeni loca modelini ezeli rakibi ebedi dostu G.Saray ile paylaştı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı yöneticiler tüm bu önlemleri birbirleriyle paylaşıp koordineli şekilde hareket etti. Tedbirleri artırıp locaları sağlık açısından güvenli hale getirmek adına karşılıklı görüş alış verişinde bulundular, yeni fikirler ürettiler.

Örneğin geçmişte herkesin alışık olduğu yemek servisi gibi hizmetler, localar kapılarını yeniden açarsa artık olmayacak. Söz konusu mekanlarda sadece kapalı içecek ve su servisi yapılacak. Kovid-19'a karşı her türlü önlemi alan iki kulüp, şimdi locaların taraftarlara açılmasını bekliyor.

(Hürriyet)

Galatasaray ve Fenerbahçe, loca satışları için ortak hareket etme kararı aldı
Haber Yorumları (1)
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