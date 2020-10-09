Galatasaray - Ümit Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Türkiye Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray - Ümit Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Türkiye Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda?

09.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:23
Galatasaray - Ümit Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Türkiye Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in son karşlaşmalarında beklediği performansı gösteremedi. Arayı ise Türkiye Ümit Milli Takımı ile hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Peki, Galatasaray- Ümit Milli Takımı maçı hangi kanalda?

Sarı kırmızılı takım, Süper Lig'de Alanyaspor ile yapacağı maç öncesi milli arayı Ümit Milli takımı ile hazırlık maçı yaparak geçirecek. Futbol severler hazırlık maçı öncesi Galatasaray - Ümit Milli Takımı maçı saat kaçta, şifreli mi? Galatasaray - Türkiye Ümit Milli Takımı kadrosu...

GALATASARAY - ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımı karşı karşıya getirecek hazırlık maçı 9 Ekim Cuma günü saat 17:00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.

GALATASARAY - ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın gerçekleştireceği mücadelenin naklen yayınlanacağı bilgisi bulunmuyor.

ÜMİT MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe).

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş).

Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu).

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), İlker Karakaş (Gençlerbirliği).

İlgili Haberler

Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye ile Almanya 26. kez karşı karşıya?? geliyor!
Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye ile Almanya 26. kez karşı karşıya?? geliyor!
Almanya Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye maçı hangi kanalda?
Almanya Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye maçı hangi kanalda?
Türkiye - Almanya maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Almanya maçı canlı takip! Türkiye Almanya maçı kaç kaç?
Türkiye - Almanya maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Almanya maçı canlı takip! Türkiye Almanya maçı kaç kaç?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Merve Boluğur Bergüzar Korel Erdal Beşikçioğlu
Spor Can Bartu Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Türk Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray - Ümit Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Türkiye Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 15:23:40. #1.15#
title