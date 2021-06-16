Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu 2. ön eleme turunda, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu 2. ön eleme turunda, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekiminde belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, "Lig Yolu" kategorisinden katıldığı kuranın bu turunda, Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray, ilk maçına 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşına ise 27 veya 28 Temmuz'da Türk Telekom Stadı'nda çıkacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak
Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti
Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak - Haberler Spor
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