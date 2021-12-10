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Galatasaray, UEFA'dan 17,5 milyon avro gelir elde etti

Galatasaray, UEFA'dan 17,5 milyon avro gelir elde etti
AA / Eyüp Karakuş - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak son 16 turuna yükselen Galatasaray, 17,5 milyon avroluk gelirin sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak son 16 turuna yükselen Galatasaray, 17,5 milyon avroluk gelirin sahibi oldu.

Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV takımına elenmişti. Devler Ligi şansını kaybeden "Cimbom", statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10'luk kısmıyla (350 bin avro) teselli buldu.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam eden sarı-kırmızılı ekip, önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers'ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.

Galatasaray, gruplara katılım bedeli olarak 3,63 milyon avroyu kasasına koyarken, 6 maç sonunda elde ettiği 3 galibiyetle 1,89 milyon avro ve 3 beraberlikle de 0,63 milyon avro kazandı. "Cimbom" gruptaki beraberlikler sonucu havuzda toplanan paradan da 0,63 milyon avroluk pay elde etti.

Grup maçlarını namağlup zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, liderlik primi olarak 1,1 milyon avro, son 16 turu primi olarak da 1,2 milyon avroluk ödülü kasasına koydu.

Katsayı gelirinde ise 24 hissesi bulunan "Cimbom", buradan da 3,168 milyon avro kazanmış durumda.

Sarı-kırmızılı ekibi yayın havuzundan da yaklaşık 5 milyon avroluk gelir bekliyor.

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa macerasından şu ana dek kazandığı para ödülü dağılımı şöyle:

GALATASARAY 2021-22 UEFA GELİRİ Milyon €
Şampiyonlar Ligi yayın havuzu0,35
Avrupa Ligi katılım3,63
Avrupa Ligi performans3,15
Avrupa Ligi grup birinciliği1,1
Avrupa Ligi son 16 turu1,2
Avrupa Ligi katsayı3,168
Avrupa Ligi yayın havuzu 5
Toplam17,598

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 UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

AA / Eyüp Karakuş - Spor Haberleri

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