Galatasaray Türk Telekom Stadyumu tarihe karışıyor! Yazı kaldırıldı - Haberler Spor
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Galatasaray Türk Telekom Stadyumu tarihe karışıyor! Yazı kaldırıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Açıldığı günden bu yana Türk Telekom Stadyumu olarak bilinen Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Türk Telekom Stadyumu yazısı kaldırıldı. 100 milyon dolarlık yeni stat isim anlaşmasının detayları hafta içinde açıklanacak.

Stat ismi için daha önce ulusal bir firmayla anlaşmaya varan Galatasaray'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Türk Telekom Stadyumu yazısı kaldırıldı.

Galatasaray Türk Telekom Stadyumu tarihe karışıyor! Yazı kaldırıldı

Fanatik'te yer alan habere göre; 15 Ocak 2011'de Galatasaray - Ajax maçı ile açılış yapan Ali Sami Yen Spor Komleksi'nde stadyum ismi değişiyor. Türk Telekom Stadyumu yazısı bugün söküldü.

Galatasaray Türk Telekom Stadyumu tarihe karışıyor! Yazı kaldırıldı

5+5 YILLIK

Galatasaray, 100 milyon dolar karşılığında yeni sponsoruna isim hakkını 5+5 yıllığına sattı. Bu gelir, yeni forma sponsorluğuna dahil değil.

Galatasaray Türk Telekom Stadyumu tarihe karışıyor! Yazı kaldırıldı
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Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Türk Telekom battı varlık fonuna devredildi satılacak ve ondan dolayı stadyumdaki yazı mecburen kaldırılacak bunu söyleyen yok
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Haber: Galatasaray Türk Telekom Stadyumu tarihe karışıyor! Yazı kaldırıldı - Haberler Spor
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