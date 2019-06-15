Galatasaray transfer haberleri: Forvet için üç bomba isim!

Galatasaray hücum hattında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi mevkilerin hepsine en iyi yıldızı koymayı hedefliyor. İlk isim Vedat Muriqi iken ikinci isim olarak Max Kruse hedefleniyor. Ayrıca Sarı Kırmızılılar kiralık Ndiaye'nin yerine iki yönlü tecrübeli bir oyuncu almak istiyor. Bu bölge için listenin ilk sırasında Arjantinli yıldız Ever Banega var. İşte Galatasaray transfer haberleri son dakika bilgileri!

İLK SIRADA VEDAT MURİQİ YER ALIYOR

Forvet hattına takviye arayışında olan Galatasaray'ın Vedat Muriqi için çalışmaları sürüyor. Cim-Bom, Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü için teklifini güncelleyerek sundu. Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin isteğine rağmen her fırsatta Galatasaray'da oynamak istediğini belirtiyor. Muriqi'in kararlı davranışıyla bu transferin önümüzdeki günlerde yüksek ihtimalle gerçekleşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'YE ÇALIM: MAX KRUSE!

Galatasaray ve Fenerbahçe transferlerde çakışırken Max Kruse isminde yine karşı karşıya geldiler. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yeni sezonda takımı 4-4-2 de oynatmayı düşündüğünden Kruse'yi ikinci forvet için ideal isim olarak gördüğü belirtiliyor.

EVER BANEGA YÖNETİMİ ZORLUYOR!

Galatasaray, transferdeki en önemli hedeflerden biri de Ever Banega… Cim-Bom'un Banega için 2 cephede görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bonservis konusunda Sevilla ile yapılan pazarlıklarda fark 1.5 milyon Euro'ya kadar indi. Yönetimi esas zorlayan oyuncu tarafı... Pek çok talibi olan Arjantinli yıldız, 4 milyon Euro maaş ısrarını diretirken Cim Bom, 3.2'ye çıktı. Banega'nın menajeriyle hafta başında tekrar görüşülecek.