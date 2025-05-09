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Galatasaray Trabzonspor'u yenerse şampiyon mu?

Galatasaray Trabzonspor'u yenerse şampiyon mu?
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Futbolseverler şimdi "Galatasaray Trabzonspor'u yenerse şampiyon mu olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Ligde 8 puan farkla zirvede yer alan Galatasaray, son 4 haftaya büyük bir avantajla giriyor.

Galatasaray Trabzonspor'u yenerse şampiyon mu? Bu soru, Süper Lig'in 34. haftasında yaşanan gelişmelerin ardından futbolseverlerin gündemine oturdu. Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-1 mağlup etmesi ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında 1-0 mağlup olması, şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi. Peki, Galatasaray Trabzonspor'u yenerse şampiyon mu? Galatasaray kaç puanla şampiyonluğunu ilan eder?

GALATASARAY TRABZONSPOR'U YENERSE ŞAMPİYON MU?

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder, Fenerbahçe de bu akşam RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa sarı - kırmızılılar bitime 3 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan edebilir.

Galatasaray Trabzonspor'u yenerse şampiyon mu?

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da Papara Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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