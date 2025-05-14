Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başladı. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetti. Maç sonucunda Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Peki, Galatasaray toplam kupa sayısı kaç oldu 2025?

GALATASARAY TOPLAM KUPA SAYISI KAÇ OLDU?

Galatasaray, 24 şampiyonlukla Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımıdır. Fenerbahçe 19 şampiyonluk, Beşiktaş 16 şampiyonluk yaşamıştır. Bu üç takımdan başka sadece üç takım şampiyonluk yaşamıştır. Trabzonspor, 7 şampiyonluk ile Üç Büyükler'den sonra en başarılı kulüp olarak yer alır. Birer şampiyonluğu bulunan takımlardan Bursaspor, bu sevinci 2009-10; İstanbul Başakşehir ise 2019-20 sezonunda yaşamıştır. 1959'dan bu yana üçlünün hiçbiri alt kümeye düşmemiştir. Fenerbahçe'nin ligde yer aldığı en düşük sıralama 10.'luk iken, Beşiktaş'ın 11, Galatasaray'ın 13. sıradır. Lig tarihinde Fenerbahçe, ligi eksi averajla bitirmemiş tek takımdır.

İşte kupa sayıları:

Galatasaray 78

Fenerbahçe 56

Beşiktaş 56

Trabzonspor 31

Ankaragücü 5

Eskişehirspor 5

Bursaspor 4

Göztepe 3

Altay 2

Konyaspor 2

Gençlerbirliği 2

Kocaelispor 2

Boluspor 2

Sakaryaspor1

Adalet 1

İzmir Denizgücü 1

Mersin İdman Yurdu 1

Akhisar 2

Kayserispor 1

Başakşehir 1

Sivasspor 1

Son durum: Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kupa sayısını 79'a yükseltti.