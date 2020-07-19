Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kızı Merve Terim ile ayak tenisi oynadı Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kızı Merve Terim ile ayak tenisi oynadı. 67 yaşındaki teknik adamın performansı, sosyal medyada alkış topladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sefer ayak tenisinde hünerlerini gösterdi. 67 yaşındaki çalıştırıcı, takımının Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından kızı Merve Terim ile ayak tenisi oynarken görüntülendi.

Terim'in bu görüntüleri Galatasaray taraftarları tarafından beğeni toplarken Merve Terim'in Instagram hesabından paylaştığı video sosyal medyada gündem konusu oldu.

"ÜÇ PUAN HASRETİ BİTTİĞİ İÇİN MUTLUYUZ"

Süper Lig'de 8 maç sonra galibiyet yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçı sonrası kazandıkları 3 puanın önemine vurgu yaparak "Maç öncesinde uçlarda yaşıyoruz her şeyi demiştim. Oyunu domine eden Galatasaray'ın, bir süredir kazanamaması oyuncularda bence mental olarak da sıkıntıya yol açtı. Bazı oyuncularımız neredeyse ilk yarıda top tutmakta zorlandı. Bu, geçen maçlarda yaşanan travmalardan kaynaklanıyor. Normal karşılıyorum. O yüzden, bir sıkıntı yaşadık. Genel olarak oyunu oynayan, gol pozisyonları da bulan bir Galatasaray vardı. Göztepe de iyi mücadele etti; ancak son haftaya girilirken ligi nerede bitireceğimize bakacağız. Burada aldığımız üç puan iyi oldu. En azından kötü gidişe dur deme adına iyi oldu. Galatasaray'ın ve benim bu kadar alışık olmadığı üç puan hasreti bittiği için sevinçliyiz; ama normalde böyle bir şey olmamalı" ifadelerini kullandı.

KAPANIŞ ANTALYA'DA

Avrupa kupalarına katılma yarışını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de 2019/20 sezonunun son haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar, bu maçla birlikte sezonu kapatacak.