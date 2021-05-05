Galatasaray taraftarları iptal edilen başkanlık seçiminden sonra ateş püskürdü: İstenmiyorsun Mustafa Cengiz
Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçimi pandemi koşulları öne sürülerek iptal edildi. Alınan bu karar sarı-kırmızılı taraftarların büyük bir kısmını çileden çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nde 25 bin kişinin tribünde olacağının açıklandığı gün koronavirüsü gerekçe göstererek seçim erteleyen yönetim topa tutuldu. Sosyal medyada öfkelerini dışa vuran taraftarlar, "#İstenmiyorsunCengiz" etiketiyle Mustafa Cengiz'i istifaya davet etti.
Galatasaray, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu iptal edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızlılar, yapılacak seçimin, yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihe kadar yapılamayacağını belirtti. Bu karar sonrasında taraftarlar adeta sinirden küplere bindi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜK
Galatasaray taraftarları sosyal medyada seçimin ertelenmesine tepki gösterdi. Özellikle Şampiyonlar Ligi finaline 25 bin kişi alınacağının açıklandığı gün, yönetimin böyle bir karar alması taraftarlar arasında infial yarattı. "#İstenmiyorsunCengiz" etiketiyle yapılan paylaşımlarda Mustafa Cengiz istifaya davet edildi.