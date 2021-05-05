Galatasaray taraftarları iptal edilen başkanlık seçiminden sonra ateş püskürdü: İstenmiyorsun Mustafa Cengiz

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçimi pandemi koşulları öne sürülerek iptal edildi. Alınan bu karar sarı-kırmızılı taraftarların büyük bir kısmını çileden çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nde 25 bin kişinin tribünde olacağının açıklandığı gün koronavirüsü gerekçe göstererek seçim erteleyen yönetim topa tutuldu. Sosyal medyada öfkelerini dışa vuran taraftarlar, "#İstenmiyorsunCengiz" etiketiyle Mustafa Cengiz'i istifaya davet etti.