Galatasaray taraftarı yerle yeksan oldu! Dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal

Süper Lig'de küme düşme hattının yalnızca 3 puan önünde bulunan Galatasaray, ara transfer döneminde gaza bastı. Bafetimbi Gomis'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana peşinde oldukları Gedson Fernandes transferinde de büyük bir aşama kaydetmişti. Ancak Portekiz'den gelen son haberler moralleri bozdu.

"GEDSON FERANDES İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM YOLU ARANIYOR"

NTV Spor'un aktardığına göre, Portekiz'den Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceği haberi geldi. Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda yaptığı açıklamada, "Gedson Fernandes'in transferi Galatasaray'ın yaşadığı iç istikrarsızlık nedeniyle iptal edilecek. Benfica, Gedson Fernandes için yeni bir çözüm yolu arıyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELERİN BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU

Sepulveda daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Benfica arasındaki transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor. Anlaşma sağlanması halinde İstanbul'a gidecek" demişti.

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