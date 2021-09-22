Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı
Galatasaray taraftarı, Kayserispor'un 3-0'ı bulmasından sonra adeta kazan kaldırdı. Sarı-kırmızılılar sosyal medyada Fatih Terim'i istifaya çağrırken, tepki paylaşımların fazlalığı dikkat çekti.
Süper Lig'de son 3 haftadır galibiyeti unutan Galatasaray, Kayserispor karşısında da hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmada 3-0 geriye düşerken taraftarlar Fatih Terim'i istifaya çağırmak için maçın bitmesini beklemedi.
TEPKİ ÇOK BÜYÜK
Sosyal medyada binlerce tepki paylaşımı yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'in artık takımdaki görevinden ayrılması konusunda hemfikir oldu. Binlerce paylaşımın ardından deneyimli hocanın adı sosyal medya gündeminin zirvesinde ilk sıraya yerleşti.
Haberler.com - Spor Haberleri