Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı - Haberler Spor
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Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı

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Galatasaray taraftarı, Kayserispor'un 3-0'ı bulmasından sonra adeta kazan kaldırdı. Sarı-kırmızılılar sosyal medyada Fatih Terim'i istifaya çağrırken, tepki paylaşımların fazlalığı dikkat çekti.

Süper Lig'de son 3 haftadır galibiyeti unutan Galatasaray, Kayserispor karşısında da hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmada 3-0 geriye düşerken taraftarlar Fatih Terim'i istifaya çağırmak için maçın bitmesini beklemedi.

TEPKİ ÇOK BÜYÜK

Sosyal medyada binlerce tepki paylaşımı yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'in artık takımdaki görevinden ayrılması konusunda hemfikir oldu. Binlerce paylaşımın ardından deneyimli hocanın adı sosyal medya gündeminin zirvesinde ilk sıraya yerleşti.

Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı

Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı

Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı

Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı

Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı
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Haber: Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı - Haberler Spor
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