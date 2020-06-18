Galatasaray taktik çalıştı Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman, core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı kırmızılı takım, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Sarı kırmızılı takım, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek. Kaynak: DHA