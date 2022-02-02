Galatasaray takımı neye uğradığını şaşırdı! Torrent kendisine gösterilen pankartla dondu kaldı
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Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlık için Antalya'ya gitti. Kafileyi karşılamaya gelen taraftarlar pankartlarla tepki gösterdi. Torrent, kendisine gösterilen Fatih Terim pankartıyla şaşırıp kaldı.
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasını Aytemiz Alanyaspor maçıyla açıyor. Sarı-Kırmızılılar pazar günü oynanacak maç öncesi kente erken gidip hazırlıklara başladı.
"EY RUH NEREDESİN?"
Galatasaraylı taraftarlar takıma, "Ey ruh neredesin? bize eski Cim-Bom'u verin" pankartı gösterdi. Torrent'e de manidar gönderme yapıldı.
"İMPARATOR FATİH TERİM"
Taraftarlarla fotoğraf çektiren Torrent, kendisine Fatih Terim pankartı gösterilince hayli şaşırdı. İspanyol hoca bir süre, "İmparator Fatih Terim" pankartına baktıktan sonra alandan ayrıldı.
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