Galatasaray, Standard Liege forması giyen Renaud Emond'u istiyor

Kadrosunu Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile güçlendiren Galatasaray, forvet girişimlerini sürdürürken Belçika'dan bir iddia geldi. Le Soir gazetesi, sarı-kırmızılıların Standard Liege'de forma giyen Renaud Emond ile ilgilendiğini yazdı.

STANDARD LİEGE 4 MİLYON EURO İSTİYOR

Luyindama transferinde Standard Liege ile yakın ilişkiler kuran Galatasaray'ın, takımın golcüsü Renaud Emond'un durumunu öğrendiği bilgisi paylaşıldı. Galatasaray yöneticilerinin 27 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu, Standard Liege yönetiminin ise 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği yazıldı.

44 MAÇTA 16 GOL ATTI

Emond için Fransa'dan da iki talibin bulunduğuna yer verilirken, Standard Liege cephesinin ise bonservis bedelinde ısrarcı olduğu kaydedildi. Geçen sezon 44 maçta forma giyen Emond, 16 kez fileleri havalandırdı.

ELMANDER BEĞENMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Belçika basınında yer alan özel habere göre; Galatasaray adına oyuncu gözlemleyen ekibin içerisinde yer alan Johan Elmander, Standard Liege'in Club Brugge ile oynadığı maçta 90 dakika sahada kalan Emond'u takip ederek olumlu rapor sunmuştu.

(Yeni Şafak)