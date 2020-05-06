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Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü

Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
06.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:56

Galatasaray, koronavirüs sürecinde antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam etti. Sarı-kırmızılıların bugünkü antrenmanına, kaleciler de dahil 5 futbolcu katıldı.

Galatasaray, koronavirüs sürecinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor.

Sarı kırmızılı oyuncular bu süreçte ilk olarak, liglerin ertelenme kararının alınmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı program çerçevesinde, kulüp tarafından kendilerine temin edilen ekipmanlar ile evlerinde bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.

Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarına başladı

4'ERLİ GRUPLAR HALİNDE 3 SEANS ANTRENMAN YAPILACAK

Daha sonra özellikle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yakın ikamet eden oyuncular, 15 Nisan tarihi itibarıyla bireysel antrenmanlarını tesislerde yapmaya başladı. Üçüncü aşamada ise 28 Nisan tarihinden itibaren 4'erli gruplar (28-29-30 Nisan, 4-5-6 Mayıs) ve üç ayrı seans halinde olmak üzere (saat 11.00'de birinci, saat 17.00'de ikinci, saat 18.30'da üçüncü grup) sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak çalışmalar yapılmaya başlandı.

Performans antrenörü eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda core hareketleri, mobilite çalışmaları, genel dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.

Kaleciler ise geçtiğimiz hafta başından itibaren haftanın üç günü kaleci antrenörü ile saha antrenmanlarına başladı.

Antrenmanlar; gruplar halinde ve sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak gerçekleştirilmeye devam edecek.

Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü

BUGÜNKÜ ÇALIŞMAYA 5 FUTBOLCU KATILDI

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun gerçekleşen antrenmana Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone katıldı.

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı sağ beki Mariano da tesislere geldi ancak çalışmalarını salonda sürdürdü.

Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
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