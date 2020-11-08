Galatasaray, Sivas'a geldi (Ek görüntü)
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Galatasaray, Sivas'a geldi (Ek görüntü)

08.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 03:19

- Galatasaray, Sivas'a geldi Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında DG Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas'a geldi.

- Galatasaray, Sivas'a geldi

SİVAS - Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında DG Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas'a geldi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini burada sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Meşalelerle karşılanan Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar da takımlara tezahüratlarda bulundu.

DG Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Sivas'a geldi (Ek görüntü)
Galatasaray, Sivas'a geldi (Ek görüntü)
Galatasaray, Sivas'a geldi (Ek görüntü)
Galatasaray, Sivas'a geldi (Ek görüntü)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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Galatasaray, Sivas'a geldi
Galatasaray, Sivas'a geldi
Galatasaray kafilesi Sivas'ta
Galatasaray kafilesi Sivas'ta
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