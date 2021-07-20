Galatasaray sezonu Avrupa'da açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray sezonu Avrupa'da açıyor

Galatasaray sezonu Avrupa'da açıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile mücadele edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile mücadele edecek. İki takım bugüne kadar 6 kez karşılaşırken, sarı-kırmızılılar 2, PSV 4 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray sezonu Avrupa kupalarıyla açacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile yarın TSİ 22.00'de deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçın rövanşı 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak. Tur atlayan takım, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

Galatasaray - PSV eşleşmesinin galibi, üçüncü ön eleme turunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

7. RANDEVU

PSV ile Galatasaray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 kez rakibini mağlup ederken, 4 kez Hollanda ekibi sahadan galip ayrıldı. Aslan'ın 6 golüne, PSV 10 golle ile karşılık verdi.

İki takım son olarak 2006-2007 sezonunda 31 Ekim 2006 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmış Hollanda ekibi mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

O müsabakada, şu anda kadroda olan isimlerden Arda Turan da forma giymişti. Karşılaşmaya 11'de başlayan Arda 66. dakikada yerini Cihan Haspolatlı'ya bırakmıştı

PSV'DE TANIDIK İSİMLER

PSV'yi Alman teknik adam Roger Schmidt çalıştırıyor. Hollanda takımında bir tanıdık isim bulunuyor. Bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli futbolcu Bruma kadroda yer alıyor. Alman yıldız futbolcu Mario Götze, İsrailli Eran Zahavi de takımda dikkat çekici isimler olarak yer alıyor.

İKİ HAZIRLIK MAÇINDAN DA GALİP AYRILDI

Yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray bu süreçte iki tane hazırlık maçı yaptı ve ikisinden de galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Rumen takımı Dinamo Bükreş'i 2-1, Kasımpaşa'yı da 4-2'lik skorla mağlup etti.

PSV ise hazırlık döneminde 4 mücadeleye çıktı. Hollanda ekibi, RWDM'yi 6-2, Delbrücker SC'i 10-1 ve PAOK'u 1-0 mağlup ederken, Osnabrück ile de 0-0 berabere kaldı.

EKSİKLER

Galatasaray'da PSV mücadelesi öncesinde UEFA kadrosuna yazdırdığı isimlerden Taylan Antalyalı'nın sakatlığı bulunuyor. Oğulcan Çağlayan ise lisans işlemlerindeki sıkıntıdan dolayı UEFA'ya bildirilemedi. Sarı-kırmızılılar 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantina süreci devam ediyor. Senegalli futbolcu Mbaye Diagne ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.

Galatasaray bu yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar 3 futbolcu dahil etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer etti.

ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK

İki takım arasında mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Bülent Turan Mustafa Demir Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Müge Anlı Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray sezonu Avrupa'da açıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 11:16:32. #1.15#

title