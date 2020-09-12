Galatasaray sezona galibiyetle başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray sezona galibiyetle başladı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Galatasaray sezona galibiyetle başladı
12.09.2020 22:04 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:08

Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunu ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Emre Kılınç'ın golü ile farkı 2'ye çıkaran Aslan, ilk yarıyı da Falcao'nun golü ile 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda başka gol bulamayan sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Erol Evgin Fatih Artman Demet Akalın
Spor Can Bartu Erol Bulut Adem Büyük Fatih Terim Servet Yardımcı
Daha Fazla Eylül Ankara Fırtına Gaziantep
Şu an buradasınız: Galatasaray sezona galibiyetle başladı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 22:08:30. #1.15#
title