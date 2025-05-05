Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala 8 puan farkla lider olan Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlaması halinde yapılacak kutlamaların programını da oluşturmaya başladı. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isimler araştırıldı. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlamalarında kim konser verecek?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA KİM KONSER VERECEK?

Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala 8 puan farkla lider olan Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlaması halinde yapılacak kutlamaların programını da oluşturmaya başladı. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim, ünlü rapçi Lvbel C5 oldu.

LVBEL C5 SAHNE ALACAK

Populicc'te yer alan habere göre; Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerini ziyaret eden ünlü rapçi Lvbel C5'in, şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı belirtildi. 24 yaşındaki ünlü rapçi, son dönemde "Havhavhav" adlı parçası ile gündem olmuş, müzik listelerinde zirvede yer almıştı.

Öte yandan kutlamaların RAMS Park Stadyumu'nun yanı sıra valilikten izin alınması durumunda Yenikapı'da da yapılacağı iddia edildi.