Galatasaray Şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir (Rams Park)?

Galatasaray Şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir (Rams Park)?
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Galatasaray, 25. şampiyonluğunu İstanbul Yenikapı'dan sonra Rams Parkta da kutluyor? Peki, Galatasaray Şampiyonluk kutlaması hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir (Rams Park)?

Galatasaray Yenikapı Miting Alanı'nda 25 Mayıs 2025 Pazargerçekleştirdiği kutlamadan sonra bugün de stadyumda organizasyon düzenledi. Peki, Galatasaray Şampiyonluk kutlaması hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir?

GALATASARAY SON MAÇINDA BAŞAKŞEHİR'İ YENDİ

Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında şampiyon Galatasaray, RAMS Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ligi 95 puanla zirvede tamamladı.

Galatasaray Şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir (Rams Park)?

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü Sarı-kırmızılılarda son maçına çıkan Dries Mertens kaydetti. 17. dakikada ceza sahası içinde Osimhen ile mücadeleye giren Ba, topa eliyle müdahale etti. Pozisyonun bitmesinin ardından hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR tarafından uyarıldı. Monitörde pozisyonu inceleyen Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mertens, kaleci Muhammed Şengezer'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaparak karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Öte yandan Dries Mertens, Başakşehir mücadelesine kadar 2022-23 sezonu öncesinde transfer olduğu Galatasaray'da 135 karşılaşmada ter döktü. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig'de ise 99 maçta sarı-kırmızılı formayı ıslattı. Başakşehir maçıyla ligde 100. kez sahaya çıkan Mertens, toplamda 24 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray Şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir (Rams Park)?

SEZONU 3 PUANLA KAPATTI

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde tek mağlubiyet aldı ve sezonu 95 puanla zirvede bitirdi. RAMS Başakşehir ise 43 puanda kalarak ligde beşinci sırada yer aldı.

OSIMHEN İÇİN ÖZEL ŞARKI ÇALINDI

Kiralık olarak takımda forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen müsabaka öncesinde sahaya çıktığında, stat hoparlörlerinden Nazan Öncel'den 'Gitme Kal Bu Şehirde' şarkısı çaldı. Taraftarlar ayrıca 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' diye tezahüratlarda bulunarak 26 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istedi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Şampiyonluk kutlamaları beINSports Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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