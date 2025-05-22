Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim 2025-26!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakiplerinin arasına UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Tottenham da eklendi. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim

24 TAKIM GARANTİLEDİ

36 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde bir takım daha Devler Ligi bileti aldı ve şu ana kadar 24 takım yer almayı garantiledi. UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

REMİER LİG'DEN 2 TAKIM GELECEK

Premier Lig'de hafta sonu oynanacak sezonun son maçların ardından iki takım daha Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecek ve bu takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakipleri olacak. Öte yandan Avrupa'daki diğer liglerde de sezonun sona ermesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak takımlar belli olacak. Play-off turundan da toplamda 7 takım Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlama başarısı gösterecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri:

1. Manchester City

2. Liverpool

3. Tottenham

4. Arsenal

5. Real Madrid

6. Barcelona

7. Atletico Madrid

8. Villarreal

9. Athletic Bilbao

10. PSG

11. Marsilya

12. Monaco

13. Inter

14. Napoli

15. Atalanta

16. Bayern Münih

17. Borussia Dortmund

18. Bayer Leverkusen

19. Eintracht Frankfurt

20. Sporting

21. PSV

22. Ajax

23. Slavia Prag