Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim 2025-26!
Süper Lig'de şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmeyi garantileyen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli olmaya devam ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakiplerinin arasına UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Tottenham da eklendi. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim
24 TAKIM GARANTİLEDİ
36 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde bir takım daha Devler Ligi bileti aldı ve şu ana kadar 24 takım yer almayı garantiledi. UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini aldı.
REMİER LİG'DEN 2 TAKIM GELECEK
Premier Lig'de hafta sonu oynanacak sezonun son maçların ardından iki takım daha Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecek ve bu takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakipleri olacak. Öte yandan Avrupa'daki diğer liglerde de sezonun sona ermesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak takımlar belli olacak. Play-off turundan da toplamda 7 takım Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlama başarısı gösterecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri:
1. Manchester City
2. Liverpool
3. Tottenham
4. Arsenal
5. Real Madrid
6. Barcelona
7. Atletico Madrid
8. Villarreal
9. Athletic Bilbao
10. PSG
11. Marsilya
12. Monaco
13. Inter
14. Napoli
15. Atalanta
16. Bayern Münih
17. Borussia Dortmund
18. Bayer Leverkusen
19. Eintracht Frankfurt
20. Sporting
21. PSV
22. Ajax
23. Slavia Prag