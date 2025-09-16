Bu yeni düzende 36 takım mücadele edecek ve her ekip lig aşamasında 8 maç yapacak. Puan durumuna göre ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayarak son 16'ya kalmaya çalışacak. İlk 24'e giremeyen ekipler ise turnuvaya veda edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?

GALATASARAY AVRUPA SAHNESİNDE

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray, sezona Almanya deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılılar, ilk maçında 18 Eylül Perşembe günü Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek yeni formattaki sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

Turnuvanın lig aşamasının ilk haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

16 Eylül Salı

• 19.45 Athletic Bilbao - Arsenal

• 19.45 PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise

• 22.00 Juventus - Borussia Dortmund

• 22.00 Real Madrid - Olimpik Marsilya

• 22.00 Benfica - Karabağ

• 22.00 Tottenham - Villarreal

17 Eylül Çarşamba

• 19.45 Olympiakos - Pafos

• 19.45 Slavia Prag - Bodo/Glimt

• 22.00 Ajax - Inter

• 22.00 Bayern Münih - Chelsea

• 22.00 Liverpool - Atletico Madrid

• 22.00 Paris Saint-Germain - Atalanta

18 Eylül Perşembe

• 19.45 Club Brugge - Monaco

• 19.45 Kopenhag - Bayer Leverkusen

• 22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

• 22.00 Manchester City - Napoli

• 22.00 Newcastle United - Barcelona

• 22.00 Sporting Lizbon - Kairat

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma, TRT 1 kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1;

• Digiturk 23

• D-Smart 26

• Kablo TV 22

• Tivibu 22

• Turkcell TV+ 21

• Fil Box 20

• Vodafone TV 21