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Galatasaray, sakatlığı süren Muslera'nın sözleşmesini ilk yarı boyunca dondurmayı planlıyor

Yabancı kontenjanında yer açmak için birçok oyuncusunu göndermeye çalışan ancak bir sonuç alamayan Galatasaray, yeni bir formül buldu. Yönetim, sağ ayak fibula kemiğindeki kırık sebebiyle ilk yarıyı kapatan Fernando Muslera'nın sözleşmesini yarım dönemliğine dondurmayı planlıyor.

03.09.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:06

Transferde yoğun bir çalışma içerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, bir yandan da takımın yabancı kontenjanında yenilere yer açmaya çalışıyor. Bu doğrultuda satış listesine konan oyunculardan geri dönüş alamayan sarı-kırmızılılar, yeni bir formül arayışına girdi.

Mevcut kadrosunda; Fernando Muslera, Marcao, Christian Luyindama, Ryan Donk, Valentine Ozornwafor, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jesse Sekidika, Falcao ve Mbaye Diagne olmak üzere 13 yabancı bulunduran Aslan, kararını verdi.

En az 2 transfer yapmayı isteyen yönetimin, 14 Haziran'da Çaykur Rizespor'la oynanan maçta sağ ayak fibula kemiğinde kırık oluşan ve sezonun ilk yarısını kapatan Fernando Muslera'nın sözleşmesini dondurmayı planladığı bildirildi.

DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI

Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesini yarım dönem için askıya alıp maaşını ödemeyi devam etmeyi düşünen Galatasaraylı idarecilerin, sezonun ikinci yarısında Muslera'yı tekrar listeye ekleyeceği belirtildi. Galatasaray, daha önce birçok futbolcusu için de sözleşme dondurma yoluna gitmişti.

Cim-Bom'da; Martin Linnes, Christian Luyindama ve Yuto Nagatomo gibi isimlerin de bir süreliğine sözleşmeleri dondurulmuş ve yeni transferler için kontenjan açılmıştı.

(Fanatik)

Galatasaray, sakatlığı süren Muslera'nın sözleşmesini ilk yarı boyunca dondurmayı planlıyor
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