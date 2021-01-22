Galatasaray, Onyekuru'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi
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Galatasaray, Onyekuru'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

22.01.2021 23:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:20
Galatasaray, Onyekuru'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun kiralık olarak transferi için Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun kiralık olarak transferi için Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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