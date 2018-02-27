Galatasaray Müzesinde Volkan Demirel'in de Fotoğrafı Var

Galatasaray Müzesi 1 Mart'ta taraftara kapılarını açmaya hazırlanırken önce basın mensuplarına tanıtım gezisi yapıldı. G.Saray Başkan Yardımcıları Adil Araboğlu ve Dinç Üner, yöneticiler Mahmut Recevik, G.Saray CEO'su Ali Öğüdücü'nün katıldığı müze gezisinde tanıtımı ise müzenin küratörlüğünü üstlenen İzzeddin Çalışlar yaptı.

SOYUNMA ODASINDA VOLKAN DEMİREL VAR

Galatasaray'ın soyunma odalarına da giriş imkanı veren müze turunda dikkat çekici detaylar da mevcut... Sarı-kırmızılıların soyunma odasının tam da çıkışında yer alan bir fotoğraf ezeli rakip F.Bahçe'ye de göndermede bulunuyor. G.Saraylı oyuncuların arka planda sevindiği fotoğrafta yere çökmüş vaziyette F.Bahçe kaptanı Volkan Demirel görülüyor.

"3500 KUPAMIZ HALA DEPOLARDA"

Sarı-kırmızılı kulübün tarihinin anlatıldığı 13 dakikalık filmin de gösteriminin yapıldığı turda müzenin bölümleri tek tek anlatıldı. Sonrasında soyunma odaları da gösterildi. 2 bin 100 metrekarelik alana kurulan müzede tam 768 kupa yer alırken depolarda da çok sayıda kupanın olduğu açıklandı. Son gelen kupalarla birlikte 900 kupa müzede sergilenirken G.Saray Stadyum Müzesi Müdürü Semih Ulu, "3500 kupamız ise halen depolarımızda. Onlarla da inşallah üçüncü müzemizi açacağız" derken müzede Alparslan Dikmen köşesinin de olacağını açıkladı

ULUBATLI SOUNESS BAYRAĞI MÜZEDE

Sarı-kırmızılıların yaşayan efsanesi Fatih Terim için ise müzede özel bir bölüm yapılacak. Terim ile görüşen yönetim, hocanın G.Saray'daki kişisel eşyalarını talep ederken daha da genişleyecek müzede Terim'e özel bölüm açmak için bekliyor.

Müzede bir başka dikkat çekici detay ise Kadıköy'e dikilen bayrağın da ayrı bir köşesi olması... 1996 yılında Türkiye Kupası maçı sonrası G.Saray Teknik Direktörü Graeme Souness, F.bahçe Stadı'nın ortasına diktiği bayrak ile gündeme damgasını vurmuştu. Ulubatlı Souness lakabını alan İskoç çalıştırıcının Kadıköy'e diktiği bayrak da müzede sergileniyor.