Galatasaray Müzesinde Volkan Demirel'in de Fotoğrafı Var
Galatasaray'ın yeni müzesinde Fenerbahçe'ye yapılan gönderme dikkat çekti. G.Saraylı oyuncuların arka planda sevindiği fotoğrafta yere çökmüş vaziyette Volkan Demirel bulunuyor.
Galatasaray Müzesi 1 Mart'ta taraftara kapılarını açmaya hazırlanırken önce basın mensuplarına tanıtım gezisi yapıldı. G.Saray Başkan Yardımcıları Adil Araboğlu ve Dinç Üner, yöneticiler Mahmut Recevik, G.Saray CEO'su Ali Öğüdücü'nün katıldığı müze gezisinde tanıtımı ise müzenin küratörlüğünü üstlenen İzzeddin Çalışlar yaptı.
SOYUNMA ODASINDA VOLKAN DEMİREL VAR
Galatasaray'ın soyunma odalarına da giriş imkanı veren müze turunda dikkat çekici detaylar da mevcut... Sarı-kırmızılıların soyunma odasının tam da çıkışında yer alan bir fotoğraf ezeli rakip F.Bahçe'ye de göndermede bulunuyor. G.Saraylı oyuncuların arka planda sevindiği fotoğrafta yere çökmüş vaziyette F.Bahçe kaptanı Volkan Demirel görülüyor.
"3500 KUPAMIZ HALA DEPOLARDA"
Sarı-kırmızılı kulübün tarihinin anlatıldığı 13 dakikalık filmin de gösteriminin yapıldığı turda müzenin bölümleri tek tek anlatıldı. Sonrasında soyunma odaları da gösterildi. 2 bin 100 metrekarelik alana kurulan müzede tam 768 kupa yer alırken depolarda da çok sayıda kupanın olduğu açıklandı. Son gelen kupalarla birlikte 900 kupa müzede sergilenirken G.Saray Stadyum Müzesi Müdürü Semih Ulu, "3500 kupamız ise halen depolarımızda. Onlarla da inşallah üçüncü müzemizi açacağız" derken müzede Alparslan Dikmen köşesinin de olacağını açıkladı
ULUBATLI SOUNESS BAYRAĞI MÜZEDE
Sarı-kırmızılıların yaşayan efsanesi Fatih Terim için ise müzede özel bir bölüm yapılacak. Terim ile görüşen yönetim, hocanın G.Saray'daki kişisel eşyalarını talep ederken daha da genişleyecek müzede Terim'e özel bölüm açmak için bekliyor.
Müzede bir başka dikkat çekici detay ise Kadıköy'e dikilen bayrağın da ayrı bir köşesi olması... 1996 yılında Türkiye Kupası maçı sonrası G.Saray Teknik Direktörü Graeme Souness, F.bahçe Stadı'nın ortasına diktiği bayrak ile gündeme damgasını vurmuştu. Ulubatlı Souness lakabını alan İskoç çalıştırıcının Kadıköy'e diktiği bayrak da müzede sergileniyor.
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Bir fransız takımıdır nokta. Araştırın bakın cahiller. Sizi uyutuyorlar türk takımı doyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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fenerin Fetocu TFF zamanındaki karar ile sayılmayan şampiyonlukları A. gücü Göztepe Gençlerbirliğ. vs kimin varsa neden hala sayılmaz 1923 tff ve federasyon tarihi butun dunya ve avrupa ulkelerı sayarken bu büyük kumpası neden hukumet temizlemiyor hala. . hani adalet. . ?suspus. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Abi 100.yıllarında şampiyon olduk Evimizde 19 yıldır yenemiyorsunuz Ki 1950 den önceki şampiyonluklar sayılsa şuan fener 6. Yıldızı takıyordu kime anlatıyorsunuzCevap Yaz 6 13 Yayından KaldırTÜRK: bak evlat sen ilk önce rum takımı tuttuğunu hatırla ve öyle laf at3 1 Yayından Kaldır
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Fenerin tarihi olayı sadece bir marş olarak söyledikleri mazinde bir tarih yatar Fenerbahçe...ne yapsınlar birde 20 yıllık Aziz başkanlığı var yeter oCevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır