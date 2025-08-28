Galatasaray muhtemel rakipleri kim (Şampiyonlar Ligi)?

Turnuvada doğrudan grup etabına katılma hakkını elde eden Galatasaray'ın rakipleri de bu kura sonucunda şekillenecek. Sarı-kırmızılı camia, hangi takımlarla eşleşileceğini öğrenmek için büyük heyecan içinde bekliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

28 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Galatasaray YouTube, TRT Spor ve UEFA.tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY YOUTUBE CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Etkinlik, Galatasaray'ın resmi YouTube kanalı üzerinden şifresiz ve ücretsiz şekilde takip edilebilecek.

TRT SPOR CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Kura çekimi ayrıca TRT Spor ekranlarından da yayınlanacak. TRT Spor frekans bilgileri:

1. Digiturk: 86

2. D-Smart: 86

3. Kablo TV: 133

4. Tivibu: 85

5. Turkcell TV+: 70

6. Şifresiz Türksat 4A

7. Web Yayını

UEFA.TV CANLI İZLEME BİLGİLERİ

UEFA'nın resmi yayın platformu UEFA.tv üzerinden de kura çekimi şifresiz web yayını ile izlenebilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN?

Kura çekimi, 28 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE YAYIN BİLGİSİ

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Futbolseverler için büyük önem taşıyan çekiliş, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY'IN TORBASI VE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yer alacak olan Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Bu durumda sarı-kırmızılı ekibin karşılaşabileceği rakipler ise oldukça güçlü takımlardan oluşuyor.

1. TORBA

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. TORBA

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. TORBA

Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. TORBA

Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat