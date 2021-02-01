Galatasaray, Mostafa Mohamed 8 milyon lira ödeyecek
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Galatasaray, Mostafa Mohamed 8 milyon lira ödeyecek

01.02.2021 19:56 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:00
Galatasaray, Mostafa Mohamed 8 milyon lira ödeyecek

Galatasaray, Zamalek'ten renklerine bağladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i resmen açıkladı. Buna göre sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcuya toplam 1 milyon 125 bin dolar yaklaşık 8 milyon TL ödeyecek.

Galatasaray, Zamalek'ten renklerine bağladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ve Kulübü Zamalek Sports Club ile oyuncunun 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 USD tutarında tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.07.2022 tarihine kadar Şirketimizin net 4.000.000 USD transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 400.000 USD, 2021-2022 sezonu için ise net 725.000 USD sabit transfer ücreti ödenecektir ifadeleri kullanıldı.

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