Galatasaray, Manchester United forması giyen Fred'i kadrosuna katmak istiyor

Spor Toto Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

ASLAN YİNE ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor. 3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

3 TRANSFER BİRDEN AÇIKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde 3 transferini birden resmen açıklayan sarı-kırmızılılar transfer gündemini sallayarak, Adem Büyük, Babel ve Ozornwafor'u resmen kadrosuna kattığı açıklamıştı. Bu transferlerin ardından ise Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı'yı duyuran Sarı-Kırmızılılar'da gelenlerin yanında bazı isimlerle de yollar ayrılıyor. Son olarak Fernando Reges'i Sevilla'ya satan Sarı-Kırmızılılar'da teknik patron Fatih Terim'den orta sahaya takviye yapılması için talimat gelmişti. Jean Michael Seri, Manuel Fernandes derken, Galatasaray'ın gündemine önemli bir isim daha eklendi. Fernandes'in maliyeti, Seri'nin Roma ile görüşmelere başlamasından sonra Galatasaray yönetimi sürpriz bir hamle yaptı.

TERİM'DEN ALBAYRAK'A: ŞARTLARI ZORLAYIN

Cim-Bom, Manchester United'ın geçen sezon 59 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Fred'e (Frederico Rodrigues de Paula) talip oldu.Tüm sezon boyunca sadece 17 maçta forma giyebilen oyuncu için Fatih Terim'in "Şartların zorlanması" yönünde talepte bulunduğu bildirildi. Önceki günkü idmanda ikinci başkan Abrurrahim Albayrak ile yaptığı görüşmede, transferlerin gecikmesi nedeniyle serzenişte bulunan tecrübeli hocanın isteği üzerine Manchester United'a kiralama bedeli olarak 2 milyon euro önerildiği ifade edildi.

(Fotomaç)