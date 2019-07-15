Galatasaray, Manchester United forması giyen Fred'i kadrosuna katmak istiyor
Ndiaye ve Fernando Reges ile yollarını ayıran Galatasaray, Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i kiralamak istiyor.
Spor Toto Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.
ASLAN YİNE ŞAMPİYONLUK İSTİYOR
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor. 3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.
3 TRANSFER BİRDEN AÇIKLANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde 3 transferini birden resmen açıklayan sarı-kırmızılılar transfer gündemini sallayarak, Adem Büyük, Babel ve Ozornwafor'u resmen kadrosuna kattığı açıklamıştı. Bu transferlerin ardından ise Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı'yı duyuran Sarı-Kırmızılılar'da gelenlerin yanında bazı isimlerle de yollar ayrılıyor. Son olarak Fernando Reges'i Sevilla'ya satan Sarı-Kırmızılılar'da teknik patron Fatih Terim'den orta sahaya takviye yapılması için talimat gelmişti. Jean Michael Seri, Manuel Fernandes derken, Galatasaray'ın gündemine önemli bir isim daha eklendi. Fernandes'in maliyeti, Seri'nin Roma ile görüşmelere başlamasından sonra Galatasaray yönetimi sürpriz bir hamle yaptı.
TERİM'DEN ALBAYRAK'A: ŞARTLARI ZORLAYIN
Cim-Bom, Manchester United'ın geçen sezon 59 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Fred'e (Frederico Rodrigues de Paula) talip oldu.Tüm sezon boyunca sadece 17 maçta forma giyebilen oyuncu için Fatih Terim'in "Şartların zorlanması" yönünde talepte bulunduğu bildirildi. Önceki günkü idmanda ikinci başkan Abrurrahim Albayrak ile yaptığı görüşmede, transferlerin gecikmesi nedeniyle serzenişte bulunan tecrübeli hocanın isteği üzerine Manchester United'a kiralama bedeli olarak 2 milyon euro önerildiği ifade edildi.
(Fotomaç)
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Cimbom yine şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemiyormuş merak etmesin bizdeki zihniyetle zaten üç İstanbul takımından başkasına şampiyonluğu yar etmiyorlar bu önceki sezonlarda da böyleydi bu sezonda böyle olur bunun için transfer zahmetine girmesinler geriye düştükleri zaman aga babaları yardım eder!Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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