HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray, Maicon'u 1 milyon 430 bin euroya El-Nassr'a sattı

Galatasaray, Maicon'u 1 milyon 430 bin euro bonservis bedeliyle 1,5 sezondur kiralık oynadığı El-Nassr kulübüne sattı.

01.08.2020 21:25 | Son Güncelleme: 01.08.2020 22:22

Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı futbolcu Maicon Pereira Roque'yi 1 milyon 430 bin avro bonservis bedeliyle 1,5 sezondur kiralık oynadığı Suudi Arabistan'ın El-Nassr kulübüne verdi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için El-Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin avro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır." denildi.

GALATASARAY'DA İKİ SEZON FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı takıma 2017-2018 sezonunda transfer olan ve 2 sezon forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu, 57 resmi karşılaşmada Galatasaray adına 6 gol kaydetti.

MAICON'A TEŞEKKÜR EDİLDİ

Bu arada Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında da "2018-2019 sezonu ara transfer döneminde El-Nassr Saudi'ye kiralanan ve kariyerine bu kulüpte devam edecek olan Maicon Pereira Roque'ye Galatasarayımıza verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Maicon'u 1 milyon 430 bin euroya El-Nassr'a sattı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arkadaşı, babasıyla kavga ederken araya girmek isteyen genç canından oldu 3. Sayfa
Arkadaşı, babasıyla kavga ederken araya girmek isteyen genç canından oldu
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı Ekonomi
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
Evinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç, baygın halde bulundu 3. Sayfa
Evinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç, baygın halde bulundu
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı Güncel
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı Güncel
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi Dünya
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Adana'da bayram günü katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adana'da bayram günü katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi
Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı: Günde ortalama 100'e yakın vaka tespit ediliyor
Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı: Günde ortalama 100'e yakın vaka tespit ediliyor
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Sulama kanalına devrilen otomobildeki amca ve yeğen hayatını kaybetti
Sulama kanalına devrilen otomobildeki amca ve yeğen hayatını kaybetti
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü
Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açık açık uyardı: Bu rahatlıkla virüsle baş edemeyiz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açık açık uyardı: Bu rahatlıkla virüsle baş edemeyiz
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 996 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 996 yeni vaka tespit edildi
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan İlhan Cihaner Süleyman Soylu Pınar Gültekin
Magazin Hadise Beyonce Sezen Aksu Simge Sağın
Spor Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Bakan Yangın Bayram
Şu an buradasınız: Galatasaray, Maicon'u 1 milyon 430 bin euroya El-Nassr'a sattı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 22:44:22. #1.15#
title