Galatasaray maçına doğru - Mario Lemina
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Galatasaray maçına doğru - Mario Lemina

Mario Lemina, basın toplantısında konuştu PARİS - Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

10.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:44
Galatasaray maçına doğru - Mario Lemina

Mario Lemina, basın toplantısında konuştu PARİS - Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, 'nde yarın temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Galatasaray maçına doğru - Mario Lemina
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