Galatasaray maçına doğru - Mario Lemina
Mario Lemina, basın toplantısında konuştu PARİS - Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
10.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:44
Mario Lemina, basın toplantısında konuştu PARİS - Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA