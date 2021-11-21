Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Vitor Pereira'dan şaşırtan Mesut Özil tercihi - Haberler Spor
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Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Vitor Pereira'dan şaşırtan Mesut Özil tercihi

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Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Vitor Pereira'dan şaşırtan Mesut Özil tercihi

Vitor Pereira, Galatasaray maçında üçlü savunmayı bozmuyor. Portekizli hocanın kritik derbinin ilk 11'ine Mesut Özil'i yazmadığı, Sosa, Mert ve İrfan Can'la oynayacağı öğrenildi.

Milli araya kabus senaryosuyla giren Fenerbahçe, Galatasaray derbisi ile kara bulutları dağıtmak istiyor. Ancak sezon başından beri yaşanan Mesut Özil krizi bu derbide de bitmeyecek gibi gözüküyor.

Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Vitor Pereira'dan şaşırtan Mesut Özil tercihi

YİNE KULÜBEDE

Vitor Pereira'nın, Mesut Özil'i ilk 11'e yazmadığı iddia edildi. Muhabirlerin aktardığı bilgilere göre orta sahada Sosa, İrfan ve Mert Hakan olacak. Hücum hattında ise Rossi ve Berisha'nın oynayacağı aktarıldı. Mesut hamle oyuncusu olacak.

Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Vitor Pereira'dan şaşırtan Mesut Özil tercihi

8 MAÇTA OYNADI

Mesut Özil bu sezon 13 karşılaşmaya çıktı. 8 kez ilk 11'de şans buldu. 4 gol ve 1 asist üretti. Mesut, tüm kulvarlarda 7 golle oynayan Valencia'da sonra takımın en golcü ismi.

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