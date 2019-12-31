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Galatasaray, Luis Abram için transfer teklifi yaptı! | Galatasaray transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray için Güney Amerika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

31.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:26
Galatasaray, Luis Abram için transfer teklifi yaptı! | Galatasaray transfer haberleri

Arena Dış | Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen için basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.


Peru ve basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Velez'in 23 yaşındaki stoperi için teklifte bulundu.


Ancak Arjantin ekibi, teklifi çok ucuz buldu ve Galatasaray'a olumsuz cevap verdi. Velez Sarsfield'in Luis Abram için 8 milyon euro talep ettiği kaydedildi.


Kaynak: Hürriyet

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