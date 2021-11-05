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Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının ardından

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının ardından

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile 1-1 berabere kaldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Uefa Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile 1-1 berabere kaldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Halil Dervişoğlu, maçta çok fazla pozisyon bulduklarını anlatarak, "Orada en az bir gol daha çıkarmamız lazımdı. Bu bize bir ders oldu. Ayrıca skoru korumamız lazımdı. Pozisyonlarda bir gol daha bulmamız gerekiyordu. Bütün takım iyi mücadele etti. Çok üzgünüz, bu maçı galibiyete çekebilirdik. Takım olarak bu maçı yenilgi gibi hissettik." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istediklerini aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, "Büyük takımda oynuyorsanız hayalleriniz de büyük oluyor. Avrupa Ligi'nde elimizde büyük bir şans var. Elimizden geleninin fazlasını vereceğiz. İnşallah takım olarak büyük bir başarı elde ederiz." diye konuştu.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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