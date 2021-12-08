- Galatasaray, Lazio maçı için İtalya'ya gitti

İSTANBUL - Uefa Avrupa Ligi E Grubu son maçında Lazio ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, İtalya'ya hareket etti. Hastaneye giderek muayene olan Teknik Direktör Fatih Terim, takımdan ayrı olarak havalimanına geldi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda namağlup lider olan Galatasaray, gruptaki son maçı için İtalya'ya hareket etti. 11 puanla lider durumdaki sarı-kırmızılılar, 8 puanla ikinci olan Lazio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fatih Terim'in öğrencileri bu maçtan puanla ayrılırsa grup liderliği garantilenecek. Yarın saat 23.00'te Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma için İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, bugün maç için İtalya'ya hareket etti. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün hastaneye giden, akşam da evinde istirahat eden Teknik Direktör Fatih Terim, sabah saatlerinde yeniden hastanede muayene edildi. Hastaneden direkt olarak havalimanına gelen Terim, VİP terminalinden giriş yaparak kafileye dahil oldu.

Lazio karşılaşması için son antrenmanını bugün Roma Olimpiyat Stadı'nda yapacak olan Galatasaray, ardından maç saatini bekleyecek.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz - Spor Haberleri

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