Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı
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Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı

10.10.2020 09:54 | Son Güncelleme: 10.10.2020 10:15

Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçında ikili mücadele sonrası Marcao, Milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Bir anda saha karışırken, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas 70. dakikada takımı sahadan çekti.

Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçında ikili mücadele sonrası Marcao, Milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Bir anda saha karışırken Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas 70. dakikada takımı sahadan çekti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Ümit Milli Takım ile Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde özel maçta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında ise saha tam anlamıyla karıştı.

Galatasaraylı Marcao ve Brendford forması giyen Milli oyuncu Halil Dervişoğlu ikili mücadele sonrası gergin anlar yaşadı.

MARCAO TOKAT ATTI, SAHA KARIŞTI

Galatasaraylı Marcao maçın 70. dakikasında kendisine sert giren Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Tokat sonrası iki takımın oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı.

TOLUNAY KAFKAS TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

İki takım oyuncuları arasında uzun süre arbede yaşandı. Fatih Terim ve Tolunay Kafkas oyuncuları yatıştırmaya çalıştı. Bu durum sonrası 70. dakikada maç yarıda kaldı. Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti.

Mücadele 70. dakikaya kadar 0-0 devam ediyordu.

TFF ve Galatasaray konuyla ilgili açıklama yapmadı ve resmi sitelerden maçın 0-0 sona erdiği duyuruldu.

Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı
Haber Yorumları (5)
KARAKTER MESELESİ: karaktersiz takımın karaktersiz topcusu işte hazırlık macında bile bunları yapabilecek kapasıtede insanlar
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BİCİRİK...: bu ne curret mıllı takıma yapılan en kucuk dokun ma türkıye cumhurıyetın de yasayan herkeze yapılmıs sayılır hadınızı bılın hayırdır o gencler sayıpsız mı zannettınız tff nın buna hemen acıl mudaalle yapsın burdan butun yetkılılere seslenıyorum turk mılletı olarak buna sessız kalmayın. . .
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MURROO: ŞİMDİ BU HASİYETSİZE TFF CEZA FLAN VERMEZ. MAÇ OYNANALI KAÇ GÜN OLMUŞ DAHA YENİ DUYUYORUZ. BUNU YAPAN TÜRK OLSAYDI ŞİMDİYE KADAR LİNÇ EDİLMİŞTİ. BİRİLERİ BUNA HADDİNİ BİLDİRMELİ. BAKALIM NE CEZA GELİCEK YADA GELİCEKMİ?
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Şu an buradasınız: Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı - Tokat
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 10:32:20. #1.14#
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