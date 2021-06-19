Galatasaray Kulübünün kongresi
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Galatasaray Kulübünün kongresi

Galatasaray Kulübünün kongresi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünün 102. olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlandı.

Galatasaray Kulübünün 102. olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 30 sandığın da sayım işlemi sona ererken, bin 541 oy alan Burak Elmas başkanlığa seçildi.

Seçim yarışındaki diğer adaylardan Eşref Hamamcıoğlu bin 500, Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.

Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle:

SandıkKullanılan oyMetin Öztürkİbrahim ÖztürkEşref HamamcıoğluBurak ElmasYiğit ŞardanGeçersiz oy
11293254827161
2173464753612-
3163384733414-
4141299473818-
51603526536211
61533145436271
715226-6645141
81512826834181
91552175647231
1014225462447-
11149304445318-
12144174415725-
13150183455925-
14133343154536-
151491744167182
16161301515425-
17163346445326-
18133183414922-
191421813768171
20139294365218-
211473314550182
221383034743141
2315633143709-
241663915658102
251844046165104
261785025051232
27200432366455-
281952015171511
29176251526434-
30205242507158

TOPLAM4727893921500154168219
Not: Tablodaki sıralama, adayların sicil numarasına göre yapılmıştır.

Burak Elmas 3 yıl görev yapacak

Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.

Burak Elmas'ın yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu aldı

Genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu alan isim oldu.

Açılan ilk 10 sandık ile 22. sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde gelirken, diğer 19 sandıkta Burak Elmas ilk sırada yer aldı.

Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nun 10. sandıkta 237'e çıkardığı farkı da eritmeyi başardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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