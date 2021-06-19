Galatasaray Kulübünün kongresi

Galatasaray Kulübünün 102. olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlandı.

Galatasaray Kulübünün 102. olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 30 sandığın da sayım işlemi sona ererken, bin 541 oy alan Burak Elmas başkanlığa seçildi.

Seçim yarışındaki diğer adaylardan Eşref Hamamcıoğlu bin 500, Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.

Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle: