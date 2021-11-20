Galatasaray Kulübü, sahasındaki maçların hatırasına resim koleksiyonu oluşturacak

Galatasaray Kulübü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda oynanacak maçların hatırasına sulu boya resim yaptırarak koleksiyon oluşturacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ressam Alp Yavuz tarafından yapılacak resimlerin orijinal kopyaları Galatasaray Kulübü koleksiyonunda saklanacak.

Orijinal resimlerden türetilerek hazırlanacak poster ve daha ufak boy baskılar ise maç günü GSStore mağazalarında taraftarların beğenisine sunulacak.

Projenin ilk uygulaması, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a maçın orijinal resmini hediye edecek.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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