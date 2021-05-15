Galatasaray Kulübü, "GAL Fan Token" satışlarından 50 milyon lira gelir elde etti
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Galatasaray Kulübü, "GAL Fan Token" satışlarından 50 milyon lira gelir elde etti

Galatasaray Kulübü, 'GAL Fan Token' satışlarından 50 milyon lira gelir elde etti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, son 4 günde "GAL Fan Token" satışlarından 50 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, son 4 günde "GAL Fan Token" satışlarından 50 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışından ötürü taraftarların geçen haftadan bu yana devam eden heyecan ve desteğinin borsa ile dijital platformlarda etkisini gösterdiği belirtildi.

Borsa İstanbul'da yüzde 10'a yakın yükseliş elde eden Galatasaray'ın, resmi taraftar kripto parası "GAL Fan Token" satışlarının da hızla arttığı kaydedildi.

Dijital para dünyasının en yeni rekabetlerinden "Fan Token" pazarında hem "GAL Token" alan taraftarların kazandığı hem de Galatasaray Kulübünün 4 günde 50 milyon liralık gelir sağladığı aktarıldı.

Galatasaray taraftarlarının, 24 saat içerisinde "GAL Fan Token"daki yüzde 104 oranındaki artışla kulüplerini Barcelona, Juventus, Milan, Roma gibi kulüplerin yer aldığı sıralamada bir numaraya taşıdığı da ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Chiliz ve Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ise "GAL Fan Token"ın yükselişi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Dijital para dünyasında futbol kulüpleri ile taraftarları bir araya getiren ve taraftarlara her zamankinden daha fazla kulüplerine yakın olma ayrıcalığını sunan Socios ekosistemi, dünyanın birçok yerinden futbol taraftarlarının rekabet edebildikleri bir alan. Galatasaray taraftarlarının ilk günden itibaren dünyanın her yerinden kulüplerine destek olduklarını gördük. Özellikle Avrupa'nın birçok ülkesinden Galatasaray taraftarları ve futbolseverler, 'GAL Fan Token' aldı. Son birkaç günde bu destekleri çok daha fazla artarak kulüplerine 50 milyon liralık bir gelir kalemi yarattı. Kulüplerin maç günü gelirleri gibi birçok gelir kaleminden mahrum olduğu bu dönemde, biz de taraftarlar ile kulüplerimize gelir sağlamaktan son derece mutluluk duymaktayız."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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