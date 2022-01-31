Galatasaray kendi evladını Fransız ekibine kaptırdı! Bartuğ, Milli yıldızla takım arkadaşı oldu - Haberler Spor
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Galatasaray kendi evladını Fransız ekibine kaptırdı! Bartuğ, Milli yıldızla takım arkadaşı oldu

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'ın 18 yaşındaki orta sahası Bartuğ Elmas, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya ile görüşmeler için Fransa'ya uçtu. Galatasaray, genç orta sahadan para kazanamadı.

Fatih Terim döneminde A Takım'da fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Domenec Torrent tarafından da tercih edilmedi. 18 yaşındaki orta saha, Marsilya ile görüşmek için Fransa'ya uçtu. Elmas, sezon sonu geçerli olacak anlaşma ile Marsilya'nın futbolcusu olacak.

Galatasaray, kendi evladı Bartuğ Elmaz'ı Fransız ekibine kaptırdı! Milli yıldızla takım arkadaşı oldu

1 DAKİKA OYNADI

Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında forma giyme şansı bulmuştu. Genç futbolcu bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.

Galatasaray, kendi evladı Bartuğ Elmaz'ı Fransız ekibine kaptırdı! Milli yıldızla takım arkadaşı oldu

ADANA'YA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray daha önce profesyonel sözleşme imzalatamadığı Mustafa Kapı'nın Lille'e gidişine engel olamamıştı. Ancak Lille'de forma şansı bulamayan Kapı kısa bir süre önce Adana Demirspor'a transfer olarak Türkiye'ye geri dönmüştü.

Galatasaray kendi evladını Fransız ekibine kaptırdı! Bartuğ, Milli yıldızla takım arkadaşı oldu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cengiz Ünder, Galatasaray, Marsilya, Spor, Haber

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