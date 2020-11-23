Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda? Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray Kayserispor maçı canlı izle!

Süper Lig 9. hafta heyecanıyla devam ediyor! Kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Kayserispor karşılaşıyor! Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray Kayserispor maç hakemi kimdir? Galatasaray Kayserispor maçı nerede oynanacak?