Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda? Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray Kayserispor maçı canlı izle!
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Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda? Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray Kayserispor maçı canlı izle!

23.11.2020 19:30 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:34
Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda? Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray Kayserispor maçı canlı izle!

Süper Lig 9. hafta heyecanıyla devam ediyor! Kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Kayserispor karşılaşıyor! Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray Kayserispor maç hakemi kimdir? Galatasaray Kayserispor maçı nerede oynanacak?

Galatasaray Kayserispor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Galatasaray, sahasında yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde ilk maçına çıkacak Kayserispor'u ağırlıyor. İşte Galatasaray'ın sahaya çıkması beklenen 11...

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Kayserispor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Kayserispor Maçı 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Kayserispor Maçı 19:30'de başlayacak.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Kayserispor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

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