Galatasaray - Kayserispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Şubat Cumartesi Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Galatasaray - Yukatel Kayserispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Şubat Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Galatasaray - Yukatel Kayserispor maç özeti izle, maç bitti mi? 12 Şubat Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.
Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 0-0 beraberlikle devam etmektedir. ilk yarı 0-0 tamamlandı.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı.
İLK YARI SONUCU : GALATASARAY 0 - 0 KAYSERİSPOR
Kayserispor 1-0 öne geçti. Maçta 1-1 eşitlik var. Galatasaray beraberliği yakaladı.
Kayserspor'un golleri:
- 69. dakika : Miguel Felipe Nunes Cardoso
Galatasaray'ın golleri:
- 85. dakika : Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah
MAÇ SONUCU : GALATASARAY 1 - 1 KAYSERİSPOR
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)
KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)
İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)
BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)
ALPER ULUSOY(VAR)
CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(AVAR)
EMRE KARGIN(AVAR)
ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)
HASAN ONAR(Temsilci)
ENGİN IŞIK(Temsilci)
SADETTİN DAĞ(Temsilci)
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 26. haftadaki Göztepe maçında oynayamayacak.
Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis.
Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Mert, Carole, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Emrah, Bertolacci, Gavranovic