Galatasaray, Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı Galatasaray, 2 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray, 2 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan testler sonucunda koronavirüs testleri pozitif çıkan Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA