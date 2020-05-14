Galatasaray, Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı
Galatasaray, 2 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
14.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:26
Galatasaray, 2 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan testler sonucunda koronavirüs testleri pozitif çıkan Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA