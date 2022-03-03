Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Gamze Nur Yaman'ı transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Gamze Nur Yaman'ı transfer etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Gamze Nur Yaman'ı transfer etti

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, son olarak Ukrayna'nın Zhilstroy-1 takımında forma giyen kaleci Gamze Nur Yaman'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, son olarak Ukrayna'nın Zhilstroy-1 takımında forma giyen kaleci Gamze Nur Yaman'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden takımımız, Ukrayna'nın Zhilstroy-1 takımından 1999 doğumlu kaleci Gamze Nur Yaman'ı kadrosuna kattı. A milli takım forması da giyen başarılı oyuncu, farklı yaş kategorilerinde görev aldı. Gamze Nur Yaman'a hoş geldin der, Galatasaray forması altında başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Galatasaray, Gamze Nur, Ukrayna, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title