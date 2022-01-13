Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi

Konyasporlu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi tüm futbol camiasını yasa boğmuştu. Başarılı stoperin acısı tazeyken, bir kaza haberi daha geldi.

ARASINDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao da trafik kazası geçirdi. Yıldız oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı ancak aracında maddi hasar olduğu kaydedildi.

İşte kazadan görüntüler:

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