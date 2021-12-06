Galatasaray'ın yıldızı Alexandru Cicaldau ülkesinde gündem oldu - Haberler Spor
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Galatasaray'ın yıldızı Alexandru Cicaldau ülkesinde gündem oldu

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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cicaldau, gösterdiği performansla parmak ısırttı. Cica, Romanya'da kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi. Romanya, Cicaldau'nun futbolu kadar ilişkisini de yakından takip ediyor.

Alexandru Cicaldau ele avuca sığmıyor. Aslan'ın yıldızı, Romanya'nın en önemli gazetelerinden Gazeta Sportulilor'da kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Galatasaray'ın yıldızı Alexandru Cicaldau ülkesinde gündem oldu

Fotomaç'tan Burak Şentürk'ün aktardığı habere göre; Galatasaraylı yıldız, Cibrian Deac, Vadim Rata, Latovlevici, Nicolae Stanciu gibi adayların önünde görüldü.

Galatasaray'ın yıldızı Alexandru Cicaldau ülkesinde gündem oldu

Cicaldau, gazete çalışanları, okuyucular, eski futbolcular ve teknik direktörün kullandığı oylar sonucunda en yüksek oyları aldı.

Galatasaray'ın yıldızı Alexandru Cicaldau ülkesinde gündem oldu

Ayrıca Alexandru Cicaldau ve güzel sevgilisi Bianca Maria, ülkenin örnek çifti olarak gösteriliyor. Cicaldau ve kız arkadaşı Romanya'nın en popüler simaları arasına girdi. Çift Romanya'da yakından takip ediliyor.

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