Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti
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Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti

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Galatasaray, Alexandru Cicaldau'ya imza attırdı. Orta sahada forma giyen oyuncunun sevgilisi olan Bianca Maria da taraftarların ilgi gösterdiği isim oldu. Bianca, sevgilisinin imza attığı fotoğrafı paylaşıp, aslan emojisi koydu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Bianca'nın paylaşımlarını alev emojisiyle doldurdu.

24 yaşında olan ve Romanya futbolunun çok şeyler beklediği Alexandru Cicaldau'nun sevgilisi Bianca tıp öğrencisi. Bükreş'te yaşayan Bianca Maria, öğrenimine devam ediyor.

Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti

Instagram'ı aktif olarak kullanan Bianca Maria'nın takipçi sayısı da sevgilisinin Galatasaray'a transferinden sonra hızlı bir yükselişe geçti. An itibariyle 12 bin takipçiye ulaşan Bianca Maria'nın beğenileri de bir hayli arttı.

Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti

"YENGE" YORUMLARI DOLDU TAŞTI

Galatasaraylı taraftarlar, Bianca'ya ''yenge'' şeklinde yorumlar yaptılar. Instagram sayfasında 12,2 bin takipçisi olan Bianca Maria'nın kullanıcı adı da: ''bianca3maria'' şeklinde.

Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti

SEVGİLİSİNE DESTEK

Bianca, sevgilisinin formalı paylaşımına aslan emojisi koyarak, "Her zaman en iyi olman için seni destekleyecek" notu düştü.

Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti
Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti
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