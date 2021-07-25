Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'ya imza attırdı. Orta sahada forma giyen oyuncunun sevgilisi olan Bianca Maria da taraftarların ilgi gösterdiği isim oldu. Bianca, sevgilisinin imza attığı fotoğrafı paylaşıp, aslan emojisi koydu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Bianca'nın paylaşımlarını alev emojisiyle doldurdu.

24 yaşında olan ve Romanya futbolunun çok şeyler beklediği Alexandru Cicaldau'nun sevgilisi Bianca tıp öğrencisi. Bükreş'te yaşayan Bianca Maria, öğrenimine devam ediyor.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Bianca Maria'nın takipçi sayısı da sevgilisinin Galatasaray'a transferinden sonra hızlı bir yükselişe geçti. An itibariyle 12 bin takipçiye ulaşan Bianca Maria'nın beğenileri de bir hayli arttı.

"YENGE" YORUMLARI DOLDU TAŞTI

Galatasaraylı taraftarlar, Bianca'ya ''yenge'' şeklinde yorumlar yaptılar. Instagram sayfasında 12,2 bin takipçisi olan Bianca Maria'nın kullanıcı adı da: ''bianca3maria'' şeklinde.

SEVGİLİSİNE DESTEK

Bianca, sevgilisinin formalı paylaşımına aslan emojisi koyarak, "Her zaman en iyi olman için seni destekleyecek" notu düştü.