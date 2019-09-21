Galatasaray'ın yeni malatyaspor kamp kadrosu açıklandı

21.09.2019 15:59

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bu arada, sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da açıklandı. Kadroda Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli ile sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Emre Akbaba yer almadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Galatasaraylı futbolcular daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşması için bugün uçakla Malatya'ya hareket ederek yarın akşam oynanacak maç için bu kentte kampa girecek.

KAMP KADROSU

Bu arada, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşılaşması kamp kadrosu da açıklandı. Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli ile sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Emre Akbaba'nın yer almadığı kadro şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Kaynak: DHA